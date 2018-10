Ultimátum para Nico Cabré en la pantalla del Trece

No son buenas ni lindas las noticias para. Es una lástima porque la tele no te da la chance de dar batalla. Cuando algo no engancha en el público y no funciona se lo saca de pantalla.





Si bien no es el caso exacto, es bastante parecido. En los pasillos del Trece le rumor crece con mucha fuerza. Los directivos del canal piensan mover "Mi hermano es un clon" a la franja de las 19 y acomodar a "La Tribuna de Guido" en el prime time de la emisora.





Sucede que "Mi hermano es un clon" viene en baja en su rating y esta semana fue clave para que esto suceda. El debut de "La Voz Argentina" en Telefe le bajó la guillotina a la ficción de Pol-Ka.

Sin ir más lejos, el miércoles, el programa que protagoniza Nicolás Cabré midió 7.5 de promedio contra los 17.8 que hizo su rival. Desde ya, esto perjudica a Marcelo Tinelli que arranca con una base de rating mucho menor. Este piso lo hace perder, muchas veces, con "Todo por mi hija" de Telefe.

"La Tribuna de Guido" ya estuvo en el prime time del Trece y tuvo una buena marca de audiencia. Esto podría propinarle una mejora al Trece que viene perdiendo terreno con Telefe que en la jornada del miércoles le sacó 3 puntos de diferencia en el promedio final de cada canal: 9.9 contra 6.9 del canal del solcito.





Otro hecho que no estaba previsto es que el ciclo concluya en diciembre próximo y no continúe durante el verano como lo habían imaginao.