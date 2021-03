La última charla de Hugo El Turco Maradona con su hermano: "Me llamó..."

Hugo El Turco Maradona, uno de los siete hermanos del astro, rompió el silencio con Nosotros a la mañana, y pidió Justicia por la muerte de su par.

"Me molesta la muerte de mi hermano, cómo se hicieron las cosas y por qué no hicieron todo desde un principio", comenzó diciendo.

Y siguió: "Se ponían de acuerdo todos y esto no sucedía. Salen audios, noticias que no sé quién se las pasa a ustedes (los periodistas) y a mí me duele el maltrato. Ni mi hermano ni ningún ser humano se merece cómo están llevando las cosas".

Y añadió: "Eso tendrán que aclararlo con la Justicia y con su consciencia. Van a tener que hablar y demostrar cómo se lo trató a mi hermano".

"¿Vos sentís que lo mataron o lo dejaron a la buena de Dios?", le preguntó la ex Intrusos, Débora Damato, quien debutó hoy en el programa: "Yo no puse abogado ni nada porque a mi hermano no me lo devuelve nadie pero quiero Justicia y eso tienen que hacerlo los que estuvieron por amor al lado de él hasta el último momento".

"Yo lo conocía a mi hermano... Era loco y todos los adjetivos calificativos que le pueden decir y por algo se lo dicen pero nosotros, los que lo conocíamos, sufrimos y sabemos que él no era capaz de hacerle mal a nadie", sumó indignado.

"Tres días antes (de su muerte) él me llamó y estaba bien. Cuando salió de la clínica que lo operaron de la cabeza también me llamó y hablamos tranquilos, como siempre, porque nosotros éramos de hacer muchos chistes de cosas banales porque éramos una familia normal", aseguró Hugo.

Y finalmente mostró su descontento por las peleas entre sus sobrinos. "Los hijos tienen que alzar la voz, son los únicos herederos. A mí no me toca nada más que el lindo recuerdo de mi hermano pero ellos están divididos, los abogados los hacen dividir y eso me produce una urticaria en todo el cuerpo", opinó.

