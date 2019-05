Ulises Bueno recordó con dolor a su hermano Rodrigo el día que cumpliría 46 años: "Tu ausencia es terrible"

Ulises Bueno recordó a su hermano Rodrigo con un emotivo posteo en recordó a su hermanocon un emotivo posteo en Instagram . Lo hizo este viernes, día en que el cantante fallecido en 2000 cumpliría 46 años (nació el 24 de mayo de 1973).





El Potro, fallecido en un trágico El cuartetero realizó un emotivo posteo en las redes sociales en el que recuerda a su hermano, fallecido en un trágico accidente de tránsito el 24 de junio del 2000.

potro rodrigo 2.jpg







A la carta la publicó en su cuenta de Instagram este viernes a la mañana, día en el que el popular cuartetero cumpliría 46 años.





"Hermano de mi vida: donde quieras que estés, te deseo un feliz cumple!!! Te extraño mucho y me hacés mucha falta, porque estoy en un momento muy importante en mi vida", comenzó Ulises.





"Gracias a Dios me alejé de todo lo malo que me estaba matando poco a poco, pero la vida de cara es muy difícil porque los golpes impactan más fuertes, pero estoy más fuerte que nunca", agregó.

potro rodrigo 3.jpg







"Tu ausencia es terrible. Cómo me gustaría que me vieras. Estoy aprendiendo a ser papá, hago deporte, no tomo más alcohol, estoy volviendo a ser feliz, pero me faltas vos para estarlo al 100%. Bueno, quiero agradecerte todo lo que me enseñaste y todo lo que me diste. TE AMO", finalizó conmovido.