"Estoy harto de no poder salir a la calle. Porque no puedo vivir, la gente no entiende que soy un ser humano. Está bárbaro, pero la gente tendría que ser un poco más comprensiva, disfrutar de tu presencia en el lugar, pero no que con toda la familia te tengas que sacar fotos. Encima con los celulares filman y te dicen: 'un saludito para mi prima, para mi vecina Norma'. Ya no es solamente una foto", expresó el cantante cuartetero.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con se contactó en exclusiva con Marcos Farías , manager del artista, quien aclaró sobre todo lo que se generó con este tema.







"No se tomó mucho en cuenta el contexto en el programa que estaban hablando. Estaban haciendo todo como si fuera un stand up con varios panelistas y él dijo que le molestaba que no podía hacer algunas cosas, pero no está ni enojado ni le tiene fobia al público ni nada por el estilo".





"No pasa absolutamente nada. Es un programa donde había muchos panelistas y se hablaba en otro tenor más alto para levantar la historia. Pero en realidad él no está enojado con nadie. Sí ese día tenía que comprar pintura y se tuvo que ir de la pinturería, nada más. No le pasa absolutamente nada. Ahora está descansando porque tiene una presentación más tarde", finalizó Farías.