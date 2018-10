Ulises Bueno: "No está bueno recordar a Rodrigo de esa manera cuando no se puede defender"

Rodrigo Bueno por la historia que cuenta en la película "El Potro, lo mejor del amor" crece día a día. El enojo de parte de la familia depor la historia que cuenta en la películacrece día a día.

¿Cuántas personas vieron el estreno de "El Potro"?







"Nosotros a la Mañana", Ulises, quien tenía 14 años al momento del choque trágico de Rodrigo, reflexionó: "Me dolió de la película que solo Rodrigo sale como consumidor, y su pareja (N del R: Patricia Pachecho, la mamá de Ramiro Bueno, dueño de los derechos de la pieza cinematográfica) no. En eso tampoco estuve de acuerdo, cuando creo que era mutuo". En diálogo con, quien tenía 14 años al momento del choque trágico de, reflexionó:





"En la noche se te acercan personas tóxicas y yo soy una persona que no tengo problema en decirlo. Los excesos están, existen y yo he pecado ¿y quién dice que no lo siga haciendo? Porque en parte, hay veces que tropezás y volvés a caer pero te dan fuerzas para levantarte y seguir adelante sabiendo que lo que uno hace está mal", comentó el cantante.





"No está bueno recordar a Rodrigo de esa manera cuando no se puede defender. No se sabe por qué lo hace o por qué no lo hace. Primero, preguntémonos por qué lo hace y por qué lo deja de hacer. No estoy de acuerdo en que se lo haya dejado mal parado, es una persona que no se puede defender y si estuviese vivo, haría otra cosa", finalizó.