Ulises Bueno: "No consuman estupefacientes si les va a hacer mal, disfrútenlo..."

Ulises Bueno no para de generar polémica. Semanas atrás, el cantante se quejaba de la fama y de no poder salir a la calle como una persona normal Y ahora, durante un show que realizó el fin de semana pasado, tuvo que parar el concierto en medio un escándalo protagonizado por el público.





"No consuman estupefacientes si les va a hacer mal, disfrútenlo loco, quédense en un estado de éxtasis, pero no molesten a nadie, no le rompan los huevos a los demás, no sean manijas por comerse una pastilla, por pegarse un saque, por fumar un faso'', le dijo a la gente, para que se calmara.





