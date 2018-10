Ulises Bueno disparó contra la película sobre la vida de Rodrigo: "A mi hermano lo dejaron mal parado"

Ulises Bueno, dialogó con Confrontados y se mostró disconforme por la imagen que mostraron del cantante. Luego de que este jueves se estrenara la película El Potro, que retrata la vida de Rodrigo su hermano,, dialogó con Confrontados y se mostró disconforme por la imagen que mostraron del cantante.

"Nosotros como familia siempre estamos unidos y tratamos de en épocas de crisis tratar de ayudarnos y estar juntos siempre.Cuando la gente empieza a dar comunicados y empieza a hablar de cosas de nuestra familia nos unimos más que nunca, somos muy unidos y nos apoyamos mutuamente porque la palabra de uno es la palabra de todos", arrancó a decir Ulises.

Luego, confesó por qué no fue a ver la película: "No es que no pude, no quise verlo. Por una cuestión personal, yo no voy a recordar semejante momento trágico de mi vida cuando ya pasé una parte muy fea, yo tenía 14 años y fue algo muy feo tener que estar en mi casa viviendo ese momento y recordarlo hoy con 33 años no es fácil para mí. No es fácil porque no me trae buenos recuerdos".

Y continuó: "No me meto porque así cada novia o cada mujer de Rodrigo puede crear su propia película. Primero que no me hicieron partícipe de la película. Se firmó un contrato en el cual el heredero de Rodrigo, que tiene todo el derecho de hacerlo, firmó y después hizo un comunicado a la familia de que aportáramos cosas de la vida de él y no nos preguntó nunca si estábamos de acuerdo o no".

"Yo con Ramiro hablo y está todo más que bien. Simplemente no estoy de acuerdo con lo que se contó de la película, no contó lo mejor la mamá de él y tiene todo su derecho", dijo Ulises. sobre su sobrino.

Y recordó: "Yo viví con él 14 años, como cuando era un chico y jugábamos al basquet juntos y él disfrutaba de compartir con su familia, disfrutaba de ir a Unquillo que nos juntábamos todos en una colonia de vacaciones de los canillitas. Íbamos y él era feliz compartiendo con sus amigos y era un chico que era muy humildad y una persona que le gustaba disfrutar de su familia. No sé si de su infancia, pero sí de los logros".

"No está bueno recordarlo de esa manera cuando uno no se puede defender. No sabés por qué lo hace o por qué no lo hace. No estoy de acuerdo con el hecho de que se lo deje mal parado, es una persona que no se puede defender y si él estuviese en vida hubiese hecho otra cosa. Hay muchas cosas en particular en las que Rodrigo pensaba diferente a como se planteó en la película", concluyó.

Mirá!

Embed