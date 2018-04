Tyago Griffo: "Yo no tuve ningún accidente, simplemente le presté el auto a un amigo"

El hijo defue acusado de atropellar y no prestar asistencia a un hombre y su sobrina de 5 años, en la provincia de

El hecho ocurrió el jueves pasado, y la familia de las personas atropelladas acusó al joven y a su madre de desentenderse del accidente.

"¿Te creés que por ser famosa y tu hijo famoso se van a lavar las manos? Uno no habla de lo material, pero por lo menos tu hijo hubiera sido más gente y se hubiera quedado con la criatura por si necesitaba algo. Lo que hizo tu hijo fue abandono de persona", comentó.

"Mirá la cara de mi sobrina cómo quedó. Si mi sobrina y su padre viven es porque llevaban casco porque tu hijo venía hecho un loco y de contramano", agregaron.

Tyago, por su parte, indicó que es su auto el que atropelló al motociclista, pero sostuvo que se lo había prestado a un amigo de él. "Yo no tuve ningún accidente, simplemente le presté el auto a un amigo", señaló en diálogo con PrimiciasYa.com.

Como estaba cerca de su casa, el joven mediático acotó que lo llamaron por teléfono y que él se acercó al lugar para ayudar. "Lamentablemente mi amigo chocó a 30 metros de mi casa. No iba en contramano ni a toda velocidad como dicen. Yo no iba en el auto, pero fui el primero en llegar al lugar a ayudarlos", aclaró.

HIJA DE MIL PUTA... TE CREES XQ SOS FAMOSA Y TU HIJO FAMOSO SE VAN A LAVAR LAS MANOS?? UNO NO HABLA DE.MATERIAL PERO POR...









La aclaración de Tyago:

Era el día jueves alrededor de las 18 hs.. cuando Lucas, amigo mío, me pide el auto para ir a hacer unas compras como casi todos los días.. Accedo y se va. A los pocos segundos de salir de la casa escucho un ruido que me llamó la atención me vestí y salí hasta la calle donde me encuentro a unos 40 metros de casa con el accidente.

Muy asustado y sorprendido obviamente Al ver que lo que había pasado voy corriendo hasta ahí (quiero aclarar que fui el primero en llegar al lugar ya que fue a solo metros de mi casa, que yo NO MANEJABA el auto, Que la calle es una calle de tierra y es DOBLE MANO, que no iba echo un loco como se dice acá en 40 metros.. y que lamentablemente el papa y la nena NO venían con el CASCO puesto al momento del choque Por lo cual la criatura sufrió un corte en su carita. .) cuando llegó al lugar con la conmoción y shock que tenía en ese momento lo primero que hice fue socorrer a la nena y primordialmente asegurarme de que no tenga ninguna lesión grave al igual que su papá.. los ayude.. a ella la levante en mis brazos le limpie la carita la contuve y tranquilice a los dos.. me quede con ellos hasta que llegaron otros vecinos y pudimos llamar a la ambulancia y la policía para que se encarguen de todo como correspondía. Quienes llegaron de inmediato al lugar. Estuve ahí TODO el tiempo ya que soy el titular del auto lo único que me importaba en ese momento más cualquier otra cosa era la salud de Jazmín. Así que me pude tranquilizar cuando llegó la ambulancia, el papa no tenía ninguna lesión gracias a dios. Después llegaron más personas que me sacaron fotos.. Hoy me doy cuenta que de mala fe.. Mientras yo miraba como habían quedado los vehículos..

La nota que pueden ver adjunta en esta publicación donde mi mama opina sobre el accidente, quiero que sepan que yo en el momento en que le conté, para no preocuparla, solo le conté que "Lucas había chocado" no entre en muchos detalles porque la verdad era algo en lo que no tenía nada que ver y sobre todo por qué no quería preocuparla. Ella desconocía hasta que hubo una menor en el accidente. Entonces no me parece juzgar y señalar como estamos acostumbrados a hacer sin conocimiento de causa.

También contarles que yo, aunque no tenga nada que ver con el accidente en sí, estoy a total disposición de la Jazmín y su familia en todo lo que sea necesario. De hecho intente y sigo intentando comunicarme en reiteradas ocasiones con su papá y no lo he logrado.