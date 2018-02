¿Tyago Griffo a Rocío Robles?: "La belleza de una persona no reside en su físico"

Finalmente, la relación entre Tyago Griffo y Rocío Robles se fue al diablo y ahora, como suele suceder cuando los asuntos no quedan debidamente resueltos, parece comenzar una guerra silenciosa entre los que alguna vez dijeron amarse.

"Estoy soltera, decidimos separarnos. Desde que él se fue del Bailando, fue una pelea tras otra. Tratamos de estar bien, pero la verdad es que no pudimos. Llegamos a Carlos Paz y creíamos que las cosas iban a ser distintas, pero no. Y creo que para estar mal, no tiene sentido", reveló la bailarina en diálogo con Infama.

Pero luego de aquella confesión, Tyago acudió a las redes sociales para hacer un fuerte descargo: "Recuerden, no todo lo que brilla es oro, la belleza de una persona no reside en su físico... sino en la calidad de sus valores y la riqueza de sus acciones", publicó el muchacho.

Mirá!

