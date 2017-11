Tyago Griffo le contestó a su tía: "Es psiquiátrica"

La semana pasada, en Infama, Olga, la hermana de la Bomba Tucumana, hundió a la cantante relatando algunos episodios que luego fueron desmentidos por los protagonistas. Según la mujer, la rubia, habría querido arrojar a su propio hijo desde un 5to piso, cuando el chico apenas era una criatura.

"Que ella no hable de golpeadores. Porque hasta hace poco le pegaba a su hijo", arrancó Olga. "Lo que pasa es que uno se acostumbra a vivir de la forma que fue criado. Para él no era raro que su mamá lo golpee, que lo quiera matar, que lo intente tirar de un quinto piso", disparó Olga en el ciclo de América.

Pero este martes, en el Bailando, Tyago se refirió a los dichos de su tía: "Es lamentable y feo que salga a decir estas cosas. A mi mamá le duelen mucho. Me sorprendió verla sentada en los programas", le confió a Luis Piñeyro.

"Es psiquiátrica. ¿Cómo mi mamá me va a querer tirar de un quinto piso? Está loca, no sé qué problema tendrá. Es grave lo que pasó y me parece que no hay vuelta atrás", concluyó, furioso, Tyago.

No te pierdas el video de esta nota.

Embed