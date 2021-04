Tyago Griffo dio detalles de su noviazgo con Azul, a quien conoció en Córdoba hace 8 años

Tyago Griffo contó por primera vez detalles de su noviazgo con Azul, que ya lleva ocho años, una ex modelo de 25 años que conoció en Córdoba, donde vive.

Siempre tratando de mantener su vida sentimental al margen de los medios, el cantante confesó: "Con Azul marcha todo muy bien. El año pasado ella se quedó en Córdoba, yo me instalé en Buenos Aires y viajamos para vernos".

Y agregó en charla con Pronto: "Fuimos y vinimos todo el tiempo y ella me dio una mano enorme con mis cosas en Córdoba. Siempre nos vamos rotando un poco. Yo dejé mi casa y mi perra en Córdoba y ella me ayuda mucho con todo eso".

Y remarcó sobre el noviazgo: "Hace como 8 años que estamos aunque en el medio estuvimos un tiempo separados. En esa época yo salí con Rocío Robles y después volvimos a tiempo con Azul. ¿Cómo nos conocimos? Fue en Córdoba por amigos en común".

Además, Griffo señaló sobre el deseo de formar una familia: “A futuro me gustaría ser papá y casarme para dedicarme a mi familia pero no ahora. No lo veo tan cercano”.

“Tengo 28 años y me gustaría concretar antes algunas metas personales y profesionales. Ya llegará el momento, seguramente. Me gusta la familia y me imagino en ese esquema. Azul también quiere ser mamá y ya llegará ese momento y le daremos para adelante cuando tenga que ser”, detalló Tyago.

