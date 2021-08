Tusam y su deseo de ser padre a los 48: "Hablé con Marley y Flavio Mendoza para alquilar un vientre"

En pleno Siglo XXI, las formas de convertirse en padre o madre ya no están limitadas por la naturaleza, si no que la ciencia habilitó novedosas formas, como la subrogación de vientres.

Ese sería el camino que tendría decidido transitar Tusam (48), frustrado por sus relaciones amorosas y la dificultad de concretar la adopción en la Argentina.

Hijo de Tusam (el legendario mentalista fallecido en 1999), el hipnotzador, máster en control mental y maestro de meditación habló de sus deseos más íntimos en un live de Instagram con PrimiciasYa.com.

"En plano personal me queda el deseo de ser padre. Estoy seguro que no quiero irme de este planeta sin ser padre. Estoy pensando la paternidad solitaria. Aunque estoy abierto a todo, pero la adopción en nuestro país es casi imposible". comenzó diciendo.

"No descarto la idea es subrogar un vientre, a no ser que aparezca el amor. No descarto esa posibilidad tampoco. Hablé con Marley y con Flavio Mendoza, les pregunté como es la experiencia. Si viene de la familia, sería grandioso, no estoy cerrado al amor aunque en estos tiempos es difícil de conectar", señaló.

"Yo ya tengo 48 años y ya quedé como en un paradigma medio antiguo que ahora ya tanto no se usa. Pero estoy seguro que no me voy a quedar con las ganas de ser padre. Yo cuando dije que quería ser papá, me enteré de todas las formas que hay para conocer gente sabiendo que no hay una relación amorosa y que quieren ser solo padres. Hay un mundo inesperado y totalmente diferente, y gente que también está en la misma que yo".

Al ser consultado sobre si su hijo le gustaría que siga el legado de la familia, Tusam señaló: "En principio que venga y que sea sanito como decían las abuelas. Mis viejos me dieron las herramientas para que en principio sea lo más libre posible y poder tomar mis propias decisiones. Ojalá yo pueda trasladar eso a quien venga".

Cabe destacar que de la mano del productor Diego Romay, Tusam volvió al país y estará haciendo una funciones especiales los martes 24 y 31 de agosto en teatro El Nacional con su espectáculo "Puede Fallar: Despertá tu poder".

LEER MÁS Alex Caniggia fue hipnotizado en vivo por Tusam en "Polémica en el Bar"