El Turco Naim se quebró al hablar del desarraigo que sufrió en su infancia

El Turco Naim Sibara se quebró en Podemos Hablar al hablar del desarraigo que sufrió en su infancia cuando sus padres decidieron venirse a Buenos Aires y dejar el pequeño pueblo de La Pampa, Luan Toro, de 600 habitantes, donde nació.

"Ellos decidieron venir a Banfield entonces yo me crié sin primos, ni tíos. Volvíamos asiduamente al pueblo y yo no me quería ir", comentó el actor visiblemente emocionado.

"No había luz en el pueblo, prendíamos una vela en la noche para poder leer. Venimos de esa época donde no había teléfonos y esas cosas, entonces había que leer", contó al borde del llanto por esos recuerdos.

Y añadió con mucho sentimiento: "Muy lindo era eso, me encantaba estar ahí porque estaba con mis primos. No me quería volver. No me creían que había edificios de diez pisos".