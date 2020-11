El Turco García sobre la muerte de Maradona: "A Diego en la cabeza le pusieron una prótesis de mier..."

El Turco García habló de la muerte de Diego Maradona y realizó fuertes declaraciones. Al salir de la Casa Rosada luego de darle el último adiós al Diez, el exfutbolista dio una nota para "Flor de equipo" y manifestó su dolor.

"Estoy destrozado. Yo siempre dije que Diego no se dejaba ayudar. Había gente que lo quería por conveniencia y gente que lo quería de verdad. Siempre fue una persona dura, que no quería escuchar", señaló el participante de "MasterChef Celebrity".

Enojado, añadió: "En los últimos años Diego ya no decidía. Estaba rodeado de gente nueva y eso me parecía raro. Una vez me distancié de Diego, justo cuando yo dejé de consumir, y le dije que él se pusiera las pilas. El problema era decirle que no a Diego. Un tipo como él, re polvorita, que de repente no se pueda mover por sus propios medios, es terrible".

LEER MÁS Diego Maradona: así fue la emotiva despedida en el Cementerio de Bella Vista

Luego, arrojó: "¿Sabés la prótesis que le pusieron en la cabeza? Perdón por la palabra que voy a decir, pero una prótesis de mier. le pusieron en la cabeza. ¿Se merecía eso? Claro que no".

Sorprendida por sus palabras, Flor Peña le consultó: "¿Vos creés que eso fue así?". Y él respondió de manera directa: "Sí, lo hablé con Dalma, ella misma me lo confirmó ¿Hasta en eso le tenían que 'chorear'? ¿Ponerle algo tan de mier. y hacerlo pasar por una prótesis buena? Diego estaba en una casa donde dormía en el playroom. ¡Déjense de joder. Basta, ya está".

LEER MÁS Medios ingleses estarían negociando comprar fotos de Diego Maradona muerto