El Turco García apuntó contra los famosos que cobran por saludos: "Son unos miserables"

El Turco García, ex participante de "MasterChef Celebrity", cuestionó una aplicación, que generó mucho revuelo. El ex futbolista se mostró furioso con una plataforma que ofrece a su usuarios mensajes personalizados de figuras del medio por una suma en dólares.

"Estoy enardecido con la gente que hace los videos que cobran los saludos. Son unos miserables. ¿Cómo le voy a cobrar a un tipo que me sigue, si por esa persona estoy en la TV?", indicó y reveló que a él le ofrecieron ser parte de esa aplicación, pero rechazó la propuesta.

"A mí me llamaron, me dijeron que se quedaban con el diez por ciento, que podía cobrar 35 dólares. Obviamente, les dije que no", contó El Turco García, indignado con el "servicio".

Romina Malaspina, Roxy Vázquez, Rolando "El Flaco" Schiavi, Osvaldo Laport, Fredy Villarreal y Tamara Bella, entre otras figuras, forman parte de la lista que ofrece la plataforma a sus usuarios.

El Turco García relató que le dio el teléfono de uno de esos famosos a su hijo para pedirle un saludo y ver si accedía a hacerlo sin cobrar. La respuesta lo desconcertó. "Yo no voy a dar nombres, pero lo mando a mi hijo y le digo llamá a tal persona y pedile un saludo. Esa persona le respondió 'lo lamento, pero tenés que pasar por la app porque sino me pueden hacer un juicio'. ¡Mentira", mencionó el ex jugador.

Juana Viale también se mostró indignada con el "servicio" que brinda dicha aplicación. "Me parece que los famosos que están ahí se equivocaron y va a desaparecer esa aplicación", finalizó.

