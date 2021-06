El Tucu López tras su separación de Jimena Barón: “A Momo lo extraño”

Poco se supo del romance entre el Tucu López y Jimena Barón, ellos comenzaron a salir de manera sorpresiva el año pasado, ella se alejó de las redes, él no publicaba nada, guardaban su intimidad bajo siete llaves.

Sin embargo, 7 meses después de comenzar a salir, Barón anunció la ruptura. La cosa se terminó tan rápido como empezó: Jimena volvió a las redes y a trabajar en el medio, hoy es jurado de “La Academia”, de ShowMatch.

El actor fue convocado, aceptó pero luego se bajó y hoy continúa con su labor en la obra “Sex”, de José María Muscari. De la relación con Jimena se sabe poco pero el morocho contó un poco al “El Show Del Espectáculo”, de Ulises Jaitt.

Contó por ejemplo que a Barón la conoció por las redes sociales: “A Jime la conocí por Instagram. Si bien sabíamos quién era el otro nunca habíamos tenido un vínculo de habernos cruzado en algún laburo ni nada de eso. Con las redes no tengo vínculo, porque a mi ex la conocí por ahí. Pero no es que ando tampoco ahí a la pesca”.

Además, admitió que sigue en contacto con la actriz: “Con Jimena hablamos desde un lugar copado. Si tengo algo que contar o algo que charlar. Tenemos un lindo vínculo post relación”.

“La quiero muchísimo a Jime, realmente le tengo muchísimo afecto. La hemos pasado muy bien cuando estábamos juntos. Y las cosas simplemente no anduvieron y ya. No hay nada raro atrás, no hay nada extraño. Fue sano, fueron 6/7 meses muy lindos. Nos fuimos a Tucumán un mes y medio, vino la mamá, momo, todos”, reveló.

“Creo que con el presentar a la familia, hay como una cosa de ´okey, cuando conoces a los viejos del otro, es que estamos yéndonos al altar´. Y yo lo tomo con mucha más naturalidad. Imagínate que yo tengo a mi familia a 1400 kilómetros, y estoy en pareja y queremos hacer un viaje, más vale que le presento a mi familia. Aparte Jime es súper familiera, y yo también”, agregó.

“Cuando la conocí a Gaby (mamá de Jimena), mi ex suegra, con quién hablo día de por medio.....es espectacular, ella es muy divertida, una mina muy copada. Hablamos de tango, de rock. Lo extraña a Elvis. Para nosotros fue muy natural, nos presentamos a la familia pero está todo bien”, indicó.

Pero, pese a todo este cariño fue contundente sobre si volvería a estar con la actriz: “No volvería con Jimena. Hoy tengo otro vínculo con ella, las cosas que no funcionaron no funcionaron. No hubo nada heavy. Capaz no era el momento para que estemos juntos. Aparte yo no soy de volver con exs, si probamos algo que no funcionó, y si seguimos siendo las mismas personas, con las mismas características que no matchearon en un momento, eso va a seguir estando. Pero Jimena es divina”.

Sin embargo, aseguró que su relación con Morrison, el hijo de Barón con Daniel Osvaldo, es distinta: “A momo lo extraño un montón. Momo es espectacular. Lo conocí como al tercer día de conocer a Jime. Y ella lo cría a momo de una manera muy genial, con mucha libertad. Con él teníamos una relación aparte, nos íbamos juntos solos a jugar videojuegos, o se quedaba a dormir acá a veces. En cuanto a seguir manteniendo el vínculo, me parece que podría ser raro para él. Es muy inteligente pero es muy chico todavía. Tiene siete años, yo no sé si él puede llegar a comprender que el ex de su mamá....siempre hay que cuidar la cabeza de los niños. Me encantaría verlo, obviamente, pero que se yo”.

