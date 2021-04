El Tucu López reveló el motivo por el cual se bajó de "La Academia": "No es por Jimena, es..."

En las últimas horas se conoció que el Tucu López no formará parte de "La Academia 2021" y comenzaron los rumores de que decidió bajarse por la presencia que tendrá Jimena Barón como jurado.

"¿La Cobra rajó al Tucu López?", le consultó una seguidora a Ángel de Brito. En una nueva edición de la sección "Ángel Responde" que se realiza por Instagram, el conductor arrojó: "Se bajó solo. Por problemas personales".

Sin embargo, lo que pareció ser una simple respuesta, adquirió otro sentido cuando le agregó las comillas dando a entender que no cree nada la actitud del Tucu.

PrimiciasYa.com dialogó con el Tucu López y reveló el motivo por el cual se bajó del certamen: "No es por Jimena. Es laburo y me da igual que esté o no ella. Está todo bien".

Luego agregó: "Lo llamé al Chato y le expliqué todo. Me dijo que era una pena, para mí también lo es. Pero lo entendió y todo quedó bien".

Por último, El Tucu dijo: "Pero yo soy muy obsesivo con mis laburos y proyectos. No quiero comprometerme y no estar a la altura. Por ahora seguiré con Sex y la radio".

