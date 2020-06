Tucu López: "No pienso casarme nunca y no descarto estar en el día de mañana con un tipo"

Locutor recibido y matriculado, nacido en San Miguel de Tucumán, "El Tucu" López es uno de los muchachos que provocan lo suyo en "Sex Virtual", la obra teatral de José María Muscari en formato digital.

De aquel conductor simpático pero recatado que se destacó en Telefe haciendo el ciclo de la medianoche, "Uplay", y en radio en La 100 y la Rock and Pop, pasó a ser un sex symbol que provoca todo tipo de comentarios y elogios en las redes sociales.

En un live que mantuvo con PrimiciasYa.com, "El Tucu" habló como nunca antes de su vida personal e hizo impactantes confesiones. "Estoy solterazo y estoy feliz de estar así", comenzó diciendo cuando se le consultó sobre su presente sentimental en medio de la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

Durante la entrevista en Instagram con el periodista Juan Pablo Godino, una seguidora le dijo que le gustaría irse a vivir con él para hacerle compañía en este momento, pero el respondió de manera directa: "No creo alguna mujer quiera convivir conmigo, me cuesta un poco eso. Soy medio mañero y llevo mucho tiempo viviendo solo. Hay cosas que no me copan y que me cuestan ceder también. Me parece que una convivencia muy sana sería donde dos personas puedan tener su propio espacio y si no quieren un día cruzarse pueden no hacerlo. Yo vivo en un dos ambientes de Villa Urquiza y es difícil convivir así. Conviví una vez con alguien, probé pero no anduvo", contó.

Cuando se le preguntó si le gustaría casarse en algún momento, dijo de forma tajante: "No creo que lo haga nunca, no es algo en lo que pienso para poder estar con alguien. No estoy de acuerdo con el casamiento en ninguna de sus formas digamos. Creo que si dos personas se aman y deciden pasar la vida juntos no creo que sea necesaria ninguna institución, ni la iglesia y ni la parte legal. No lo considero algo fundamental al menos la iglesia, y la parte legal puede ser útil, pero no lo considero como una demostración de que haya más amor al hacer eso. Lo que sí haría es una buena fiesta con la familia y amigos celebrando el amor, nada más".

Otra pregunta de los seguidores fue sobre si tendría relaciones con una persona de su mismo sexo: "Hoy por hoy no me atrae un tipo, identifico claramente que hay un chabón mas fachero que otro. Hay algo de que esa persona te gusta, pero no es que me siento atraído desde lo sexual... No es que den ganas de tener algún encuentro sexual".

Y luego destacó: "Igual no descarto estar con un hombre, porque en el sexo cualquier cosa que esté consensuada es válida. Hoy vivo una vida heterosexual aunque no descarto en el día de mañana estar con un tipo. Uno capaz descubre que le gustan las minas y los tipos, o los géneros no binarios. Estoy abierto a cualquier cosa que me pueda pasar. No tengo pruritos con eso".

