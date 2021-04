El Tucu López sobre sus likes a Jujuy Jiménez: "A Muscari también lo likeo y no me lo quiero levantar, y a Lizy también la likeo fuerte"

El pasado 31 de marzo, Jimena Barón presentó su nueva canción “Flor de Involución” y luego, en un vivo en las redes, confirmó su separación del Tucu López a quien conoció en medio de la pandemia.

Esta semana se confirmó la baja del actor de “Sex” de “ShowMatch La Academia” por "asuntos personales": "No es por Jimena. Es laburo y me da igual que esté o no ella. Está todo bien", le dijo a PrimiciasYa.com.

Luego agregó: "Lo llamé al Chato y le expliqué todo. Me dijo que era una pena, para mí también lo es. Pero lo entendió y todo quedó bien".

Pero además, Mariana Brey contó en "Los Ángeles de la Mañana" que "El Tucu ya está en otra, hace más de un mes empezó a stalkear a otras chicas”.

Pícaro, el locutor tuvo una intensa actividad en Instagram "likeando" a Sofía “Jujuy” Jiménez, y de ahí comenzaron a sonar los rumores de un posible romance.

Este portal se volvió a contactar con él y desmintió que exista algo con la modelo y conductora: "Cero. Tenemos buena onda, compartimos algunos eventos por laburo, compartimos ensayos en Sex porque iba a ser parte del primer elenco".

"Likeo mil fotos por día como todo el mundo. A Muscari también lo likeo y no me lo quiero levantar. Lizzy Tagliani también es famosa, y la likeo fuerte", agregó con humor.

Por último, El Tucu remarcó: "Tengo la mejor con ellos, como con Sofi. Son likes en Instagram y no tienen relevancia alguna".

PrimiciasYa.com también habló con Jujuy Jiménez, y señaló: "No, no hablé nada con él y los likes no significan nada. Siempre me inventan romances por eso".

