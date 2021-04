El Tucu López contó la historia del "pulpo" con el que conquistó a Jimena Barón

El Tucu López contó cómo se dio -y de manera insólita- las primeras charlas con Jimena Barón vía redes sociales y contó la técnica que utilizó para comenzar a hablar: le envió el emoji de un pulpo, que al principio no había dado resultado.

“Yo le había mandado unos pulpos como dos o tres años atrás, ahí me contestó no me acuerdo qué cosa y después creo que le puse otro pulpo. En ese momento hablamos un poco y después nunca más porque dije ‘ya fue, no pasa nada’”, contó sobre su primer intento por seducir a la cantante en charla con el ciclo "La previa de La Academia".

Y siguió: “Después yo subí una historia dándole una pastilla a Elvis y me cae un mensaje que dice ‘¿Qué le pasa al rrope (perro)?’. ¡Dos años después! Y ahí pasó todo. No me parece nefasto y me parece que está bien. Me voy a tatuar al pulpo, lo banco a muerte. A mí me funcionó”.

Cabe recordar que la cantante, que se separó del locutor hace pocos meses, dio crédito al pulpo que le había enviado López y trató de "nefasto" y que "no funcionó a esa estrategia" porque pasaron dos años.

