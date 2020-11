¡Un tropezón no es caída! El blooper de Miriam Lanzoni en rollers

"Me estaría costando frenar, como en la vida", escribió en su cuenta de Instagram la actriz Miriam Lanzoni que compartió lo que fue su caída en Palermo cuando andaba en rollers.

La actriz aprovechó el buen clima de la capital metropolitana para hacer un poco de ejercicio pero la cosa no terminó del todo bien.

Recordemos que Miriam relató la experiencia paranormal que vivió en su casa donde convive con su novio, Christian Halbinger. Se trata de la vivienda que le compró años atrás a Georgina Barbarossa.

"Yo siempre adjudicándolo a que esta casa me la dejaron hecha Kosovo, entonces, que se rompían las cosas, y no funcionaban, y tal. Después yo qué sé, empecé a sentirlo yo viviendo acá ya, y por supuesto lo percibí y dije como bueno, a ver, qué es esto, y es algo bueno, lindo", profundizó al respecto.

Y describió: "Es una energía hermosa, que siento una compañía constante. De hecho, se siente, lo siento, pero es algo bueno. A mí, sin ir más lejos, me ha despertado alguna que otra noche como la sensación que algo me despierta y no me preguntes por qué voy a leer un mail y siempre son cosas buenas, buenas noticias".

Y cerró: "Sí, mis mascotas sin ir más lejos lo viven sintiendo, mi gato como que corre, se hace un lugar y mira, el perro igual, mis mascotas sí, están muy bien".

