La tristeza de Nai Awada porque no la convocaron para "Masterchef Celebrity:" "Quizás no sirva para..."

La actriz Nai Awada atraviesa la misma crisis que muchos compañeros que se quedaron sin trabajo por la poca ficción que se realiza en nuestro país.

La merma en inversiones de programas de ficción sumado a la pandemia que suspendió todo tipo de actividad actoral fueron un combo imperfecto que llevaron a la depresión a la hija de Alejandro Awada.

La carrera actoral de Nai se gestó básicamente en el cine y el teatro y tuvo su explosión mediática en redes sociales y en el programa "Bailando 2017". Hizo películas como "El encuentro de Guayaquil" y "Terror 5".

"Estoy muy triste y sin trabajo creo que estoy deprimida. Muy muy triste", escribió la joven hace unos días.

Y como parte de sus pedidos, la actriz comenzó a postularse para formar parte de "Masterchef Celebrity". "Quiero estar ayúdenme a hacer campaña #naiamasterchef", escribió la semana pasada y arrobó a Santiago del Moro (conductor del reality) y a Telefe.

Este viernes, se terminaron de confirmar los 16 famosos que participarán del nuevo ciclo: Roberto Moldavsky, Fede Bal, El Polaco, Iliana Calabró, Claudia Villafañe, el Turco García, Analía Franchín, Boy Olmi, El Mono de Kapanga, Nacho Sureda, Sofia Pachano, Belu Lucius, Leticia Siciliani, Rocío Marengo, Patricia Sosa y Vicky Xipolitakis.

Al ver que no fue convocada, Nai manifestó su decepción en Twitter: "Estoy muy triste que no me convocaron de #MasterChefCelebrity realmente amo cocinar y era mi sueño estar. Posta no lo entiendo. Me pone súper triste, era el ultimo sueño que tenía de hacer algo en este año de mierda. Todos sabían mis ganas y la campaña que hice. Muy triste", escribió.

