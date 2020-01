La tristeza de Laura Fidalgo: “Me duele aún no poder bailar, es algo que...”

Laura Fidalgo se encuentra trabajando en Mar del Plata donde es una de las actrices de “El show de los cuernos” en el Teatro Carreras.

En una nota con el sitio NewsDigitales, habló de su labor en la obra que produce Javier Faroni: “Cuando me llamó para este espectáculo me encantó la propuesta, el ritmo que tiene el show, el elenco, los monólogos que son muy divertidos y no dude en aceptar”, señaló.

Pero no solo recibió esta propuesta, durante el año Fidalgo también fue tentada por José Muscari y Guillermo Marín: “Tuve que decir que no porque no puedo bailar, y las dos propuestas incluía baile. La verdad que cuando me ‘rompí’ y me dijeron que no podía bailar estuve mal mucho tiempo, lloré, me deprimió el no poder bailar, si bien soy actriz también si me das a elegir me quedo con el baile”, contó.

Hace un tiempo, Fidalgo sufrió un accidente en el “Bailando” como participante donde se rompió los ligamentos: “Me duele aún no poder bailar, no es algo que yo elegí el retirarme, me accidente. Es algo que me quitó la vida no poder bailar y eso es doloroso”.

Más allá de eso, Laura sigue adelante y con proyectos. Hasta marzo seguirá en La Feliz y, además de inaugurar una nueva academia de baile en Bahía Blanca, volverá al programa de Marcelo Tinelli.

