La profunda tristeza de Flor Vigna: el motivo

Flor Vigna anunció que deberá postergar su lanzamiento como cantante a pocos días de hacer su presentación en la pista de "La Academia 2021", "ShowMatch".

La actriz, que hace poco compartió vía Instagram las fotos de su casa de la infancia en el barrio porteño de Floresta, se mostró triste al no poder concretar su nuevo desafío en junio como tenía en agenda.

“Uno siempre dice: ‘Ay, tengo algo bueno para contarles pero no puedo’. Bueno, esta vez no: es algo malo. No se si es malo, pero ayer no hubo noticias muy buenas con respecto al proyecto de música que estamos haciendo con mi amigo Tavito y toda la banda. Y es re angustiante, porque venimos soñando esto hace mil años”, comenzó Flor.

LEER MÁS: La casa de la infancia de Flor Vigna: "Estaba destruía"

Y siguió conmovida: “Es muy frustrante porque es lo mismo que nos pasa a todos con este pu... COVID. Y todo se está pasando para un poquito después. Pero nosotros no bajamos los brazos. Nos juntamos con los hisopados en casa a ensayar. Hicimos todos los temas, salieron re lindos. Ya tenemos varios temas escritos, grabados y ensayados. Pero vamos a tener que esperar. Pero, al final... ¿Cómo era? ‘Tarda en llegar, pero al final hay recompensa’”.

“Veníamos preparando todo en silencio pa’ junio. Pero por presupuestos, burocracia y putis COVID se va a atrasar un poco...”, comenzó diciendo junto a un emojie de carita triste. Y siguió: “Si la vida escogió demorarlo un poco, no vamos a ser caprichosos, vamos a aprovechar el tiempo pa´meter más ensayos, más clases, seguiremos componiendo a full y visualizando mucho pa’ que este sueñito se logre, carajo, mierdaaaaaa”, remarcó con bronca Vigna.

LEER MÁS: Ángel de Brito reveló el motivo de la angustia y el llanto de Flor Vigna en un vivo de Instagram