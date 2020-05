La tristeza de Christophe Krywonis por no poder ver a sus nietos: “Los extraño a muerte”

Christophe Krywonis, famoso chef y jurado de "Bake Off", manifestó su angustia por la cuarentena. El cocinero contó que lo que más dolor le produce el aislamiento es estar alejado de su familia.

“Los extraño a muerte a mis nietos. Mejor no hablar porque me emociona. A mi la videollamada me encanta pero hay momentos que me angustia un poquito”, comenzó diciendo Christophe en una nota con Juan Etchegoyen para la web de Radio Mitre.

Siguiendo con su fuerte relato, indicó: “No podes ocultar tus sentimientos. El otro día hablé con mi nieta Bianca y dijé ´es muy feo estar así´. Uno siente mucha pena por no poder estar con el otro. Ella me empezó a entender y comenzó a contenerme”.

“Poner cara de póker con los chicos o con la gente que te importa es complicado. No quiero mentirles tampoco. Por eso no nos vemos todos los días”, añadió.

Consultado por la decisión que tomó en medio de la cuarentena con su familia, Christophe brindó más detalles: “Yo llamo pero vernos todos los días no. Mi otro nieto Felipe me sigue mucho por YouTube. Hay cada guarango en las redes. Y es genial porque cuando aparece él desaparecen los feos comentarios”.

“Mi hija me dice que tiene que hacer algo con los chicos. Que mis nietos me quieren ver pero en este momento hay que pasarla. Hay que aguantar”, finalizó.

