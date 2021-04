El triste relato de Damián De Santo: "Estuve casi doce años sin ver a mi papá"

Damián De Santo estuvo anoche en "PH" y reveló que pasó 12 de años sin ver a su padre. El actor de 51 años habló de lo dura que fue su adolescencia luego de que un juez le impidiera el contacto.

"Por la separación de mis viejos, que fue muy conflictiva, estuve casi doce años sin ver a mi papá. Por decisión de la Justicia en ese momento. Mis papás se llevaron tremendamente mal, menos mal que se separaron, lo agradezco", dijo Damián cuando Andy Kusnetzoff preguntó quiénes habían tenido una relación especial con su madre o su padre.

"Mi papá hizo todo lo posible para verme en esos doce años. Ante un juez de menores dijimos que no queríamos verlo más porque se generaban situaciones violentas. Obviamente que me llevaba mi vieja a que dijera eso. Mi hermano también lo dijo pero por suerte él lo veía, yo no. Pasaron los años y me enteré que él se sentaba todas las mañanas en un bar y cuando yo salía de mi casa para ir al colegio me seguía con el auto para verme entrar. No me podía ni hablar ni acercarse", señaló.

"A los 17 años, casi 18 míos no aguantó más y se presentó frente a la puerta del colegio secundario. Cuando lo vi dije 'este tipo es mi viejo'. Me miró, porque no sabía cuál era la decisión que iba a tomar yo. Cuando me acerco, mi papá empezó a arrodillarse, a llorar, y yo le dije 'parate, creo que ya estoy grande para escucharte y quiero que me cuentes tu historia, porque yo creo que si sos mi papá tengo que estar con vos. Fueron 12 años que te perdí, necesito recuperarlos'", indicó, conmovido, sobre ese reencuentro en la puerta del colegio.

"Nos fuimos a tomar un café. A partir de ahí nunca más nos dejamos de ver, compartimos veranos juntos. Yo me di cuenta que parte importante del problema era mi vieja, lamentablemente. Sé lo que mi viejo sufrió, y agradezco que se haya puesto ahí en la puerta de mi escuela porque me cambió la vida. Empecé a sentir que tenía una familia. Tengo una cajita de fósforos donde mi viejo anotó la hora y la fecha en que nos miramos a los ojos. Parece una boludez pero para mi historia es muy importante", agregó.

Por último, emocionado, Damián De Santo contó: "Después mi viejo se murió el mismo año que mi mamá casi, se fueron los dos después de casi 35 años de estar separados. Yo estoy en paz con ellos porque fui muy franco".

