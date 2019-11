El triste mensaje de Alejandro Fantino tras la muerte de su perro: "Se te va a extrañar, amigo mío"

Los que aman a los animales consideran a sus mascotas como un miembro más de su familia. En esta oportunidad, Alejandro Fantino despidió a su perro por Instagram y compartió con sus seguidores el duro momento que atraviesa.

"¡Buen viaje, gordo lindo! Se te va a extrañar fuerte amigo mío. Elijo esta imagen porque representa lo que sentías por mí!!", comenzó nostálgico el conductor de "Animales Sueltos".

"Sentías puro amor y me lo hacías saber cada noche cuando me hacías el aguante para darme tu nobleza al llegar a casa de mi laburo!! Me veías triste y me venías a mimar un rato. Me veías contento y traías una pelota de tenis para jugar juntos! ¡Nos vamos a encontrar de nuevo Ramses!", continuó.

"¡Te quiero, amigo mío! Y te voy a recordar para siempre con alegría y amor que es lo que siempre diste!!!! ❤️❤️❤️❤️ Descansá en paz bestia linda, te voy a llevar en mi corazón para siempre ♥️", concluyó junto a algunas fotos de su mascota.

