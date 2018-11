Tristán: "Solamente tuve una discusión con mi hijo, él amagó arriba del balcón"

"Buenos días, me puede mandar un móvil, estoy en Capital. Le comento lo que pasa: mi padre, un hombre de 83 años, se encerró en el departamento, a mi hermano le acaba de apuntar con un arma y lo quiso tirar del décimo piso", comentaba el hijo del actor en su llamado al 911.





"Tenemos miedo porque se va a prender fuego todo, él se atrincheró en su casa. Está sacado y tiene un arma. No puede estar solo y no puedo entrar al departamento. Mi padre no atiende el llamado, está encerrado y atrincherado arriba. Tenemos miedo que haga algo", se escuchó en el audio.