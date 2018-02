Tristán lloró al recordar a su madre y la muerte de su hijo

Tristán, en medio de la polémica por la acusación de Rita Pauls, estuvo como invitado al ciclo "Vino para vos" que conduce Tomás Dente y se quebró al recordar a su madre y la trágica en medio de la polémica por la acusación deestuvo como invitado al cicloque conducey se quebró al recordar a su madre y la trágica muerte de su primer hijo.





"La vida me ha dado cachetazos grandes con la perdida de mi madre cuando estaba de vacaciones en una casa en California. Estábamos haciendo las maletas con un amigo para seguir recorriendo otros lugares como San Francisco y Las Vegas que no conocí. Me llaman diciéndome que mi madre había fallecido y volví a Buenos Aires. Cuando llegué a Pergamino tuve la suerte de poder ver a mi madre lamentablemente fallecida, pero tuve la posibilidad de verla y darle un beso, y después vi el cariño que tenía toda esa gente amiga para mi mamá. Hubo alrededor de 200 personas despidiéndola", contó el actor.





Y agregó entre llanto: "No me puedo olvidar de eso como tampoco me puedo olvidar de lo de mi hijo. El perder una madre y un hijo a uno le duele mucho. Mi madre me dio todo, los mejores consejos de la vida, enseñándome a ir siempre por el buen camino y creo haberlo hecho. Y aquel que cree que yo pude haber hecho mal le pido disculpas. Nunca tuve la intención de hacerlo".

