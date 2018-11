Tristán habló de ideología de género y de los travestis: "El que nace hombre, es hombre"

Entrevistado para la web de Radio Mitre, Tristán le echó leña al fuego y estuvo de acuerdo con las declaraciones que a semana pasada arrojó Ivo Cutzarida sobre el feminismo y la ideología de género.

"No me gusta la gente machista y creo que están por buen camino si están luchando es por el bien de ellas", comenzó diciendo el actor sobre el feminismo.

Más tarde, se refirió a la polémica por la ideología de género: "Respeto porque agarraron el camino de circunvalación, la tendencia fue para ese lado, hubiesen querido ser mujer, y cada uno elige el camino, nunca he discriminado a nadie, agarraron un camino equivocado", aseguró Tristán.

Recordemos que Querelle Delage, la actriz trans que compartió una escena el año pasado en Historia de un Clan con Tristán, acusó al famoso de "fachocómico" en su momento.

Para finalizar la charla, el artista fue lapidario contra Cinthia Fernández, que en el verano lo acusó por "lesiones y amenazas". "Ella perdió el juicio y va a tener que pagar, cada vez que van a buscarle la muzzarella se muda de lugar (haciendo referencia al dinero), solamente Cinthia Fernández me denunció, y salió a agredirme en la televisión, no hubo otras mujeres, tendría que ser agradecida, yo soy agradecido a quienes me dieron la posibilidad, ella lo hizo para hacer escándalo y generar prensa", concluyó.

Escuchá los audios!

