Tremendo relato de Nazarena Vélez de una ex pareja: "Me había filmado en la intimidad sin que me entere"

Nazarena Vélez dio detalles impactante de una relación que tuvo cuando tenía 23 años y explicó qué le sucedió.

La actriz contó que hace muchos años un ex novio, que le era infiel, la filmó teniendo relaciones sin su consentimiento.

Ella se enteró al ver unos videos que el hombre tenía guardados con los actos sexuales que protagonizaba.

"Quizás me han metido cuernos y no me enteré. Los fracasos son experiencias. Estaba deslumbrada la verdad, embobada. Fue mi segunda relación y ya me sentía fracasando", recordó Nazarena en un video que compartió en su canal de Youtube.

Y comentó: "Yo vivía en Quilmes, él en Capital, y me estaba cagando. Me quedé a dormir en su casa un fin de semana, él se fue a trabajar, y dije: algo tengo que ver. Y veo que frente a la cama había videos de películas y otros dos videos sin rotular".

"Ese día se me dio por agarrar uno de esos videos. Estaba llenos de chicas con las que él tenía relaciones. Lo vi teniendo relaciones con más de ocho minas distintas", amplió Vélez.

Y cerró con su revelación: "Se me ocurre ver un video y era yo que estaba teniendo relaciones con él, me había filmado sin que yo me entere. Tenía una cámara con el trípode enfocando y grabando".