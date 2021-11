Tremendo relato de Mavys Álvarez: "Maradona me tapó la boca y me violó mientras mi madre lloraba"

Mavys Álvarez Rego apareció en los medios hace un tiempo para revelar una trama desconocida y devastadora de su relación con Diego Maradona. La cubana aseguró que el ex futbolista abusó de ella cuando era menor, la golpeó y la obligó a consumir drogas.

Todo sucedió en Cuba, en el año 2001, cuando ella tenía apenas 17 años y conoció a Diego que estaba en un tratamiento de recuperación en ese país.

“Esta es la primera vez que vengo a Argentina después del 2001, cuando vine con Diego. Ahora pude recorrer un poco, en aquella oportunidad no había podido ver nada. Estaba secuestrada”, conto Mavys al medio Infobae en su llegada a Tribunales para declarar en el juicio contra el ex astro del fútbol. La causa está en manos del juez federal Daniel Rafecas y tiene cinco personas acusadas.

“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, reveló Mavys Álvarez.

“(A Diego) Le causaba morbo tal vez, no sé. No te sabría decir”, dijo sobre la dramática escena. Y agregó: “Nunca abrió la puerta Diego. Nunca la abrió. Mi mamá estuvo tocando, bajaba, volvía, subía y tocaba y lloraba detrás de la puerta porque sabía que estábamos ahí. Él nunca le abrió hasta que se tuvo que ir porque no le abrió”, indicó.

Sobre por qué reveló todo ahora, la mujer contó: “Murió Fidel Castro, murió Diego Maradona, mi hija cumple 15 años. En nuestra familia pasamos por una etapa de adolescencia de mi hija que es complicada, porque todos los niños adolescentes, los muchachos son difíciles. Y me hizo pensar y recordar el hecho de que mi hija tenga casi la misma edad que yo tenía en ese entonces".

Mavys Álvarez apuntó a los hijos de Diego Maradona: “Me gustaría decirles que me disculpen si mi confesión les hace sentir mal. No lo hago con ese objetivo. Lamento que les pueda llegar a hacer daño con mis palabras. Pero fue lo que viví. Ojala no lo hubiera tenido que vivir de esa manera. Es fuerte, entiendo eso. Estoy convencida de que debe haber sido un padre maravilloso con sus hijas. Pero esta es mi historia, lo que yo viví. No puedo decir otra cosa”.

