Tremendo relato de la víctima del robo del hijo de Federica Pais

El domingo, Dante Casermeiro, hijo de Federico Pais, y Octavio Laje fueron detenidos tras cometer tres robos bajo la modalidad de "motochorros" en el partido bonaerense de Vicente López.





Los delincuentes circulaban en moto y tenían dos réplicas de pistolas, teléfonos celulares, un martillo casero para romper cristales y un blister de pastillas.





Mientras los jóvenes esta tarde se negaron a declarar, quien sí lo hizo fue una de sus víctimas. "Me apuntaron con un arma y yo no podía... No sabía cómo hacer. Llamaba a los vecinos y nadie salía", relató Claudia, de Vicente López.

Angustiada, la vecina ofreció más detalles: "Me puso el arma en el pecho y me dijo que quería la cartera... Me escondí atrás de un árbol para que no me dieran un tiro, y yo golpeaba la ventana de la vecina y cuando salió ella, me descompuse de tanto miedo; temblaba de miedo".





"No se sacaron el casco, nada. Cuando llegó el 911, me dijeron que los habían agarrado porque les habían robado a otras personas", agregó la víctima en una nota con "América Noticias". agregó la víctima en una nota con

