Tremendo papelón de Rocío Marengo en reality de cocina en Chile

La rubia participa de un certamen de cocina y, al no llegar a cumplir con el desafío, rompió todo y se largó a llorar. Mirala.

Desde hace un tiempo Rocío Marengo se instaló en Chile donde se convirtió en todo una figura. La rubia participó de varios programas y en esta oportunidad es parte de la edición de "Masterchef celebrity".

Sin embargo, no pudo completar uno de los desafíos y terminó haciendo un papelón. Rocío no llegó a terminar su plato a tiempo y lo destruyó, luego se largó a llorar y fue consolada por uno de sus compañeros.

Claramente, Rocío no quedó seleccionada como la cocinera destacada del certamen y no logró subir escapar del siguiente desafío subiendo al balcón.

"Si me hubiese tocado pasar al frente habría sido una vergüenza, una falta de respeto. No daba para más”, dijo luego del episodio. “Que te salga todo mal, te da bronca”, agregó ya que su plato no puedo ni ser probado por los jurados.

El video generó varios memes y críticas entre los televidentes del país vecino.

“Tengo pasión por la cocina. Es un gran desafío ir a aprender, a disfrutar, me lo tomo como una escuela. Es un sueño cumplido para mí, porque desde chica siempre quise cocinar en televisión”, había declarado la novia de Eduardo Fort a un medio trasandino.

