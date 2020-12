Versión bomba: Flor Vigna y Nico Occhiato estarían esperando su primer hijo juntos

Flor Vigna y Nico Occhiato admitieron que volvieron a reencontrarse tras el impasse de un poco más de un año que tuvieron.

La pareja estuvo 5 años juntos, se separaron y ahora volvieron con todo: incluso con un rumor que indica que serían padres por primera vez.

En el ciclo “Tenemos wifi”, conduce Occhiato, un compañero pensó que no estaban al aire y gritó: "Saludos para papá". “Occhiato, contá lo que nos contaste, que vas a ser...”, y Nicolás los paró en seco: "No, no es por ahí... ¡Qué dice este boludo! ¡Ay, no!".

“Pensé que cortaron el programa… ¡Pará! Me fui a la mierda. Pensé que era público… Amigo, no te enojes”, sostuvo el compañero y terminó la transmisión.

Vicky además ligó eso a una entrevista que hizo Vigna a Leti Siciliani por “MasterChef celebrity”, Telefe, en la que admite que le gustaría ser madre. "A mí me empezó a pegar ahora (la maternidad), al ver a mi sobrinito. De repente decís 'algún día me gustaría'".

Y, como si fuera poco, la influencer sumó un saludo de Susana Roccasalvo en la que despide a Occhiato de un móvil y le dice: “Nico, doble beso, vos sabés por qué”.

