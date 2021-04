Tremendo mensaje de Marian Farjat contra Gianinna Maradona: "Qué raro ella robando novios"

Hace unas semanas, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo blanquearon su romance a través de las redes.

En Instagram, la hija del Diez y el cantante comparten románticas postales que ilustran sus felices días juntos en pareja.

Y aunque ellos se muestran enamorados y divertidos, reciben todo tipo de comentarios. Algunos felicitan a la pareja y otros la critican de manera picante.

En las últimas horas, Marian Farjat, la exparticipante de "Gran Hermano 2015" aprovechó la confirmación del romance para dedicarle un explosivo mensaje a Gianinna.

"Qué raro Gianinna Maradonna metiéndose en relaciones ajenas o robando novios... Por qué no le preguntan a mi ex ex... Ups, ¿lo pensé o lo dije?", arrojó la ex de Brian Lanzelotta desde su cuenta de Twitter.

