Tremendo ida y vuelta de Mica Viciconte y Gladys "La Bomba" Tucumana: "Es cuestión de piel"

Gladys "La Bomba" Tucumana y Mica Viciconte se cruzaron muy fuerte el viernes en el "Cantando 2020", El Trece.

La relación entre ambas venía picada desde hace tiempo y ayer se dijeron de todo al encontrarse.

“Yo dije lo que dije. Siento eso. Uno tiene que ser honesto con uno mismo, es lo que a mí me sucede y es mi opinión. No quiero hablar con ella, es cuestión de piel”, expresó la artista tropical.

Y agregó: “No me interesa hablar nada con vos. No quiero ni compartir el lugar con esta persona. Me hacés mucho mal. ¿Podés dedicarte a lo tuyo y no hablar de mi? Hacé la tuya, no es necesario que hables de mí”.

A lo que Mica contestó: “No quiere hablar, está todo bien. Pero la gente que habla por atrás no tiene la intención de enfrentar”.

Y cerró picante: “Si me vas a atacar a mí o mi pareja, la próxima estaría bueno que me enfrentes. Yo lo voy a defender a mi novio porque convivo con él y lo amo”.