Se cruzaron Jorge Rial y Nicolás Wiñazki : "Sé que la opereta la manejó otro y vos pusiste la cara"

En charla con Dady Brieva, Jorge Rial reveló la conversación que tuvo con Nicolas Wiñazki, quien había publicado una nota sobre la conexión del conductor de "Intrusos" con Lázaro Báez.

El episodio ocurrió en 2016, cuando el animador lanzó el portal Big Bang News.

"Me tiraron por la cabeza que mi socio era Lázaro Báez. Lo dijo Wiñazki. Hablé con él antes. Me llamó y me dijo que no tenía ninguna prueba pero que me iba a atacar igual. Yo estaba en Londres", relató el periodista en el programa "El destape".

Wiñazki le respondió fuerte al conductor en la noche del lunes de su ciclo TN Central.

"Yo no tengo drama que averigüen lo que sea. Tengo mucha información y chequeada. Jorge, vos te reuniste con Lázaro Báez y Pires en una confitería antes de sacar Big Bang News", explicó el periodista.

Desde Twitter, Rial no se quedó callado y lanzó una serie de mensajes contra el periodista del Grupo Clarín.