Tremendo cruce entre Mariana Brey y Pía Shaw: "Ya te lo expliqué ayer"

Marina Brey y Pía Shaw se cruzaron fuerte al aire al hablar de Luciana Salazar y las fotos que surgieron de su cena reencuentro con su amigo Martín Baclini que fueron publicadas por este medio el fin de semana.

"O sea que Luciana nos manda las fotos", le dijo Pía a Mariana Brey ante su exposición, quien luego no dudó en exclamar: "No, que Luciana nos manda las fotos no. Ya te lo expliqué ayer Pía, sino siento que me tratan como estúpida. No dudo de vos ni de cómo te llegó la foto".

A lo que Shaw, sorprendida por la vehemente respuesta de su compañera, comentó: "Me vacuné yo y estoy divina, le pegó a ella pobre".

"Me vacuné hace mucho y por suerte ni siquiera me pegó. Te lo repito, no dudo de que Luciana te da la foto", señaló Brey, en un debate que fue subiendo de tono.