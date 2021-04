Tremendo cruce entre Dante López Foresi y Horacio Cabak: "Buchón, soretito insignificante"

Horacio Cabak, que se recupera del covid-19, mantuvo un fuerte cruce vía Twitter con el periodista Dante López Foresi, director de Agencia El Vigia.

"Acá lo tenés al tilingo de @HoracioCabak . Este pedazo de estiércol es el que me quiere juzgar y definir como periodista. Me preocuparía tu elogio, cobarde. Uno se define también por las personas que elige para debatir. Buscate uno de tu tamaño pequeñito. Macrista bobo", lanzó picante el periodista en la red social.

A lo que Cabak contestó de manera tajante: "No te arrobé porque me pareces una mierda deplorable e insignificante. No te arrobé porque representas la basura más pestilente del periodismo ensobrado. Una verdadera bolsa de pus".

Y siguió sin rodeos: "No te arrobé porque pienso que mierda debe ser despertase siendo vos, todos los putos días de tu vida. Soltá buchón, patrullero, servicio, soretito insignificante, patoterito de metegol. Larva, lacra, gusano, parásito, coprolito de mierda".

"Pensa que mañana vas a seguir siendo la misma mierda despreciada. Yo voy a sonreír aliviado que no soy vos sorete. Mierdita, estoy internado todavía. Mira lo limitado, ausente, desinformado, desforestado que sos. Estas haciéndote el pija con un tipo que no puede salir a la calle. Te das cuenta la mierda putrefacta que sos? Te das cuenta sorete de hiena? Espérame unos días. Garco mal cagado", expresó furioso Cabak.

¡Segundos afuera!

