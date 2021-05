Tremendo cruce entre Christian Martin y Germán Paoloski: "Si no querés salir, no salgas"

Este lunes se vio un fuerte cruce al aire entre Christian Martin y Germán Paoloski en "Sportscenter", por la pantalla de ESPN. El mismo se volvió tendencia en Twitter.

"Cris querido, gracias como siempre por estos minutos, cómo está la temperatura ahí en Manchester? Hace frío?", lo presentó al aire el conductor.

"Y por la paciencia de escuchar el debate interminable", retrucó el cronista desde Inglaterra, con tono molesto por esperar para salir al aire.

"A López no le cae bien Bielsa", le contestó Germán. "No, López no, te cantaban acá (se señalaba la cucaracha) que estaba esperando. No, a mí no", retrucó Martin.

"No, si no querés salir no salgas Chris, no pasa nada. No te quiero obligar. No podemos hacer lo que vos querés todo el tiempo, es un programa de televisión", le marcó el conductor.

"No lo hicieron nunca, al contrario", contestó después con ironía el cronista.

"Bueno listo, un abrazo Christian. Gracias eh. Qué bien, me gusta el compañerismo que hay al aire. No lo saquemos más a Christian Martin, hagamos eso, más fácil", terminó Paoloski la charla muy enojado.