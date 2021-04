El tremendo accidente de Lourdes Sánchez al caer por las escaleras en su casa: "Vino a raíz de una mini pelea con Pablito"

Hace unos días, y antes de irse de vacaciones, Lourdes Sánchez se cayó de las escaleras de su casa y las cámaras registraron el momento.

En las imágenes se puede ver a la bailarina trastabillar y llegar hasta el primer descanso. El Chato Prada, que justo se encontraba en el lugar, tuvo que asistirla.

“Me pegué un golpe tremendo. La verdad que estoy bastante bien. Me quedó doliendo la muñeca, la cadera, el tobillo… Pero estoy bastante bien”, comentó Lourdes a sus seguidores para llevarles tranquilidad.

Y este jueves, en un móvil en Mar del Plata, Lourdes habló con "Los Ángeles de la Mañana" (El Trece) y explicó lo sucedido.

“Vino a raíz de una mini pelea con Pablito, viendo el tema del tamaño de la valija y dije: ’no, yo voy a llevar una más grande´, estaba bajando las escaleras para buscar la valija y ahí, “sácate”, me comí toda la escalera. Estaba con medias y es muy resbalosa esa escalera”, explicó.

Y agregó: “En un momento me asusté porque no paraba de caer y después me miré las muñecas porque pensé que me las había quebrado porque me dolían mucho, pero estoy sanita. Tengo moretones por todos lados, pero por suerte la saqué barata. Tengo un moretón tremendo en la cadera, pero nada más que eso”.

“Recibí un montón de mensajes, José María (Listorti) me dijo que se acordó enseguida de mi operación, porque en el video parece que me di la columna con uno de los escalones, pero fue la cadera. Me asusté, me quedé ahí un ratito quieta, pero después pasó un ratito y pude mover las manos y el tobillo, que lo tengo un poquito hinchado, pero nada más ¡Soy irrompible!”, contó Lourdes.

