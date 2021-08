Tremendas declaraciones de Morena Rial sobre los malos tratos de su madre

Morena Rial rompió el silencio sobre la violencia física y psicológica que ella y su hermana vivieron de chicas por parte de su madre Silvia D'Auro, mientras su padre brillaba en los medios. Fue esta mañana en un móvil con el programa de Ángel de Brito, LAM, en El Trece. Allí la hija de Jorge Rial dio detalles estremecedores sobre el maltrato que recibían ella y Rocío mientras vivieron con ella, durante su infancia y parte de su adolescencia.

Morena ya se había referido al tema tiempo atrás desde sus redes sociales, asegurando sus intenciones de llevar a tribunales a su madre adoptiva para que rinda cuentas sobre la violencia física y psicológica que ejerció sobre ella y su hermana eran pequeñas. Pero ahora contó detalles escalofriantes de todo aquel infierno vivido, siendo una criatura, del que se liberó -paradójicamente- cuando las abandonó tras separarse de Rial.

"No es que no me quiero vincular, está todo mal con ella. Cuando nació Fran (por su hijo) yo le escribí y nunca hubo una respuesta. Más allá de que me haya bardeado cuando quedé embarazada, después nunca hubo una respuesta. Si nos adoptó fue para algo. La adulta debería ser ella y nunca lo fue", comenzó su explicación Morena Rial sobre la no relación con Silvia D'Auro.

Si bien dejó en claro que todo esto que relata de su pasado hoy por hoy no le afecta, Morena Rial describió meticulosamente algunos de los malos tratos que debió padecer. "Hubo un momento de hechos de violencia con nosotras. Al final era con Rochi, le pegaba y le hacía sangrar la nariz. Una madre a un hijo le puede pegar un chirlo, pero no al nivel de sangrar. Ella hizo un montón de cosas. Nos ponía cera para lastimarnos, para quemarnos", contó.

Al mismo tiempo recordó "Mi papá se iba a la mañana temprano y volvía a las 8 de la noche, no estaba casi nunca. Ella nos decía que si le decíamos (lo que nos hacía) nos iba a volver a hacer eso. Teníamos miedo", sobre la violencia psicológica que vivían a diario. "¿La primera vez que me pegó? No me acuerdo, pero cuando tenía 6 años no quería tomar la leche y me cortó el pelo", contó la hija mayor de Jorge Rial. Así como también recordó que Silvia D'Auro una vez les puso cera en la cara para quemarlas.

Fueron muchos los desgraciados episodios que relató Morena a lo largo de la entrevista televisiva para dar cuenta el por qué de sus palabras cada vez que le preguntan por su madre Silvia D'Auro. Así es que hacia el final de la charla, Morena explicó que cuando ella tenía once años grabó el momento en que su madre le pegaba a su hermana Rocío y se acercó a la Defensoría de Menores. “Ahí fue que nos empezamos a quedarnos con papá”, señaló.