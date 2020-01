La tremenda reacción de Sofía "Jujuy" al enterarse en vivo de un romance de Del Potro

Sofía “Jujuy” Jiménez está debutando en su nueva faceta de conductora de televisión del programa "Modo noche", América. La modelo ya vivió una incómoda situación al enterarse de un affaire de su novio, Juan Martín Del Potro, con Pata Villanueva que estaba como invitada.

En el segmento de "Estelita", el personaje de Jey Mammon, el comediante le hizo varias preguntas a Pata y terminó indagando sobre el romance con el tenista. Sin embargo, antes hubo una situación que casi pasa desapercibida en medio de la entrevista.

"¿Cuál fue la mayor diferencia de edad que tuviste alguna vez con una persona con la que saliste?", le preguntó Jujuy. "Con Luciano Castro, te contesto yo", se apuró a responder Mammon. "Si, 20 años me llevaba con él, pero hay otro que no lo puedo decir", añadió Villanueva y afirmó que se trataba de un deportista.

Antes de terminar la nota, Estelita volvió al ruedo con esa pregunta: "Sería muy feo de mi parte preguntarte esto, no lo quiero hacer porque no me gusta meter el dedo en la llaga. ¿Vos saliste con Del Potro?".

"Fue un beso hace muchos años, cuando él era muy chico. Yo estaba casada, me fui a ver un partido de la Copa Davis, que la ganó, y resulta que cuando fui al VIP y le pedí una foto, todos empezaron a decir 'pico, pico', y él me dio un chupón y salió en el diario", relató la actriz ante la sorpresa de Sofía que no salía de su asombro.

"No sabía nada de esto, me estoy enterando ahora. Tampoco tiene nada de malo, porque él tiene su historia y yo la mía", explicó Jiménez tras pasar el incómodo momento. "No pasó nada más que eso. Es más chico que mi hijo, imaginate", agregó Pata.

