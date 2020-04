La tremenda reacción de Nicole Neumann cuando le mostraron una carnicería

La modelo no pudo disimular su disgusto al ver a los pedazos de animalitos en una heladera.

Santiago Zeyen salió a la calle a preguntar precios y recorrer negocios para "Nosotros a la Mañana", El Trece. Al entrar a una carnicería, el notero apuntó directo a su compañera Nicole Neumann que mantiene una alimentación vegetariana.

“Acá hay una dietética, una verdulería y una carnicería. Estamos vivo, ¡mirá qué lindo el salamín! ¿Cuánto está? Menos mal que no está Nicole porque no le gustaría que entre acá", dijo el notero que no sabía que la rubia lo estaba viendo por videollamda.

LEER TAMBIÉN: Nicole Neumann le responde a Susana: "La cuarentena pone agresiva a la gente"

"Santi, en la dietética y en la verdulería no entraste a preguntar el precio de nada. Yo no tengo problema que la gente coma carne alrededor mío, pero a la carnicería me da mucha impresión entrar", admitió la modelo desde su casa, mientras apartaba la visión con sus manos de lo que enfocaban las cámaras.

El Pollo Álvarez también hizo un comentario sobre lo lindo de ver un pedazo de carne y Nicole les contestó: "Ni te miro. ¿Qué es lo agradable de ver un cadáver? Perdón, pero no es lindo".

Ellos le explicaron que les parece lindo pensarlo en el después, cocinado.

LEER TAMBIÉN: Susana Giménez en "Intrusos": "Nicole Neumann es una estúpida"