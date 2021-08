Tremenda frase del padre de Lionel Messi sobre su salida del Barcelona

Lionel Messi se despidió del Barcelona de España este domingo entre lágrimas en una emotiva conferencia de prensa. El argentino se mostró conmovido desde el comienzo de su discurso, casi sin poder hablar.

"Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No tengo más nada que decir, hicimos todo lo que se pudo", sostuvo Messi, quien seguirá su carrea en el PSG de Francia.

"Hoy tengo que decirle adiós a todo esto. Estoy acá desde que tengo trece años y hoy me estoy yendo. Este club ha sido muy respetuoso conmigo y tengo que agradecer por todas las cosas que pasé acá. Me ayudaron a crecer y hacer la persona que soy hoy. Di todo desde el primer al último día", precisó muy movilizado.

Instantes después de su emotiva conferencia de prensa, compartió un posteo en Instagram para despedirse del club donde hizo toda su carrera.

"Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo… Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio", precisó el argentino con dolor.

"Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!", finalizó Messi.

Y luego de que Lionel Messi y Antonela Rocuzzo se subieran con sus tres hijos a un avión para viajar a París, Francia, su papá y representante, Jorge Messi, lanzó una fuerte frase sobre la comentada salida de su hijo del Barcelona.

Previo a entrar a la terminal del Aeropuerto de El Prat para subirse a un avión privado con el objetivo estar cerca del astro futbolístico, sorprendió con su comentario al hablar del pase de Lio. "¿Quién es el responsable? Averigüen en el club", indicó.

La polémica declaración de Jorge que publicó Marca se dio luego de que Antonela compartiera a través de sus stories de Instagram una foto junto a su marido y remarcara que ambos están ilusionados por su nueva aventura en Francia.

