La tremenda experiencia paranormal que vivió Nazarena Vélez mientras hablaba de Fabián Rodríguez

Pasaron casi 5 años del día en el que Fabián Rodríguez, marido de Nazarena Vélez, se quitó la vida en su departamento. Tras ese duro golpe, la vedette estuvo mal pero trató siempre se salir adelante por sus hijos, Bárbara y Chyno, y Thiago, el pequeño que tiene con Rodríguez.

Hace un año, Nazarena rehízo su vida y se enamoró de Santiago Caamaño con quien hoy hace un espectáculo en San Rafael, Mendoza. Fue ahí, en el camarín antes de entrar a escena, cuando Vélez hizo un vivo para Instagram y vivió una experiencia paranormal.

"Yo no tengo débito automático, desde que pasó lo que me pasó hace cinco años", comienza diciendo, haciendo referencia al suicidio de Rodríguez, y en ese instante uno de los globos que tenía en su espalda explotó.

"Justo se explotó un globo, iba a hablar de Fabián y se explotó un globo. Desde que pasó lo que pasó con Fabi yo me quedé sin cuenta en los bancos ni nada, entonces no tengo tarjeta de débito, de crédito. Guau, quedé flasheando eh, yo que creo en las energías", explica asombrada.

Nazarena le envió un audio a Tomás Dente, que puso al aire en “Nosotros al mediodía”: "Nada, estaba haciendo un vivo en el camarín, y justo hablando de un tema que me pasó cuando pasó lo de Fabián,y explotó un globo. Y nada, la verdad que pudo haber explotado porque explotó, pero explotó justo cuando cuando estaba hablando de eso, y con él me suelen pasar cosas así, que se cierre una puerta, que se apague una luz, o algo, pero pasó justo cuando estoy hablando de Fabi. Me impactó, nada más, pero ya estoy un poco acostumbrada. No pasa nada, tal vez es que estoy un poco sugestionada y puede ser también eso, qué sé yo", sostuvo.

