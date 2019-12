Tremenda escena de celos de Luisana Lopilato a Michael Bublé al verlo con otra: "¿Quién es esa zorra?"

Luisana Lopilato está en pareja con Michael Bublé desde 2011. La pareja se conoció en un recital que dio el músico en nuestro país y fue un flechazo inmediato, nunca más se separaron.

Luisana aprendió inglés para poder comunicarse con él y al tiempo se fueron a vivir a Canadá. Juntos tienen tres hijos, Noah, Elías y Vida, y formaron una familia que todo el mundo adora, incluso atravesaron adversidades como la enfermedad que tuvo Noah, dejaron sus carreras de lado hasta que el niño se recuperó.

Todo parece color de rosas para el matrimonio que comparte viajes, giras y se muestran muy enamorados. Sin embargo, son humanos y tienen celos, como todo el mundo. Así lo contó el cantante en una entrevista.

Michael Bublé reveló una insólita anécdota de un ataque de celos de su esposa. Si bien dijo que pasó hace un tiempo, contó todo con lujos de detalles en una entrevista en “The Graham Norton Show”. Antes del lanzamiento de su videoclip de “Love you anymore”, Bublé le pidió a Luisana que revisara las imágenes para ver si estaban bien sus planos.

“Lo miró un momento, y les juro que esto es verdad y no me lo estoy inventando, se giró y me dijo: ‘¿Quién es esa zorra del vídeo, Mike?’”, confesó el cantante entre risas. “Yo solo estaba en la playa con una chica, y no hice nada. Como mucho le di la mano mientras rodábamos”, explicó el cantante.

“Pero ella me contestó muy seria: ‘Bueno, la cuestión es que te hizo sonreír, y de verdad!’. Al parecer (Luisana) conoce mi sonrisa ‘de verdad’ y la sonrisa ‘de cara de culo’ que pongo en la alfombra roja”. agregó.

