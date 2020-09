La tremenda escena de celos de los hijos de Pampita a Roberto García Moritán

"Sos la mamá de mis sueños", le dice Benicio a Pampita en el comienzo del video que la modelo compartió en sus redes de cómo llevó a sus niños a la cama para que se duerman. El pequeño y Beltrán, dos de los tres hijos que tiene con Benjamín Vicuña, están super exaltados, saltando por sus camas, expresándole todo su amor.

"Me vas a matar de amor, ¡Benicio por dios!", le responde Pampita derretida ante las palabras de su hijo de 5 años. Al lado, Beltrán, de 8, está abrazando a Roberto García Moritán que es parte de la escena.

LEER TAMBIÉN: La lista de situaciones que vivió La China Suárez en su "cuareterna"

"Esa sonrisa gigante me la diste vos con ese amor y esa personalidad tan linda que tenés", le dice Beltrán señalándose la cara a lo que la conductora de “Pampita online”, Net, no duda en expresar lo poéticos que son sus hijitos.

Los niños quieren que su mamá los abrace y no los deje y, aunque no se ve, parece que de la emoción Pampita se acerca a su marido pero eso no les gustó nada a los pequeños ya que en el cierre del video se escucha como le marcan la cancha.

"Soltá a mi mamá", le dice uno de los niños a Roberto para que le quede claro que ella es solo de ellos.

LEER TAMBIÉN: La historia de adopción de cinco hermanos que conmovió hasta las lágrimas a Pampita