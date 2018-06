Tremenda declaración de María Valenzuela contra Ricardo Darín

Luis Novaresio conduce por Ricardo Darín, al referirse al supuesto mal trato que recibía cuando trabajó con el distinguido actor en la obra "Escenas de la vida conyugal", en 2014, la cual abandonó tras un año sobre el escenario. Este martes, en el ciclo queo conduce por A24 , Valeria Bertucelli vertió durísimas declaraciones contra, al referirse al supuesto mal trato que recibía cuando trabajó con el distinguido actor en la obra "Escenas de la vida conyugal", en 2014, la cual abandonó tras un año sobre el escenario.

Tras la ida de Bertuccelli de la obra, ninguno de los protagonistas dijo nada y los rumores hablaban de que ella se había enamorado de él, que se lo había confesado a su marido, Vicentico, quien la había "sacado de una oreja" y la había obligado a ir de gira con él a Chile.

En medio de este cuadro de situación, Darín dialogó este miércoles en Intrusos y le pidió públicas disculpas a Valeria Bertuccelli, aun reconociendo que jamás había maltratado a la intérprete.

"Entiendo su sensación y su malestar, aunque no lo comparto por los motivos que ella dice. Pero si tiene un malestar, le pido disculpas", dijo Darín. Y agregó: "Toda la vida tuve ganas de hablar con ella, pero siempre tuve miedo de que no me atendiera o que lo tomara como una presión".

Luego, durante la jornada, la actriz Érica Rivas- quien también habría tenido problemas con Darín- rompió el silencio desde su cuenta de Instagram tras la declaración de Bertuccelli y apoyó cada una de las palabras que expuso la esposa de Vicentico: "Vale, sos valiente. Sos hermosa. Gracias. Tus palabras reparan", escribió en Instagram.

Finalmente, desde las redes sociales, María Valenzuela, enemistada desde hace años con Ricardo Darín, sumó su granito en contra de su ex amigo y, sin mencionarlo, destrozó al protagonista de Relatos salvajes.

"¡Qué bueno que a los hipócritas se les vaya cayendo las caretas!", tiró Valenzuela, a través de Twitter.

Recordemos que el enojo de María Valenzuela con Ricardo Darín salió a la luz en 2013, cuando durante una entrevista por el diario Perfil, la actriz negó toda relación con el marido de Florencia Bas. "Hoy Darín es un ex amigo, era casi un hermano para mí pero me defraudó hace muchos años".

Luego, invitada al piso de Intrusos, Valenzuela volvió a referirse al tema:

"A mi edad no voy a seguir careteándola con que está todo bien con él cuando no es así. Creo que es un muy buen actor, encontró en el cine una gran veta, pero no voy a ver una película donde esté, ni la alquilaría. No pasa por la política, sino por algo personal. No pude decírselo en la cara y si hoy lo hago por este medio es porque me cansé de tener una astilla que duele y molesta desde hace años y hoy decido quitarla. ¡No soy hipócrita!"

"Lo digo con buena leche, con Ricardo éramos hermanos. Para mí hay un Ricardo antes y después de Susana. Algo se modifica porque él se empezó a abrir tanto conmigo, como con otros amigos...", relató María en aquella oportunidad..

"Cuando Malena tuvo el derrame cerebral, él me llamó y me ofreció dinero. Se lo agradecí. Pero cuando volvió de España nunca averiguó mi teléfono para ver cómo estaba mi hija, cómo había quedado, cómo estaba yo. Dice que es mi amigo y no tiene ni mi número de teléfono... Tenía la esperanza de un reencuentro, pero él se distanció... A lo mejor, a mí no me salió ir y decirle a él 'qué te pasa Ricky', pero sentía que tampoco me daba el lugar".

Finalmente, Darín se haría cargo del enojo de María y se referiría a ella en buenos términos: "La quiero mucho, estoy contento de verla mejor. El otro día vi a sus hijos, están lindos, grandes, crecidos y eso es en gran medida por ella, por ser una luchadora. Algún día tendrá la oportunidad de cruzármela y saber qué le pasó conmigo".

